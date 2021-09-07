На Львовщине уже вот-вот могут усилить карантин: что об этом известно

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Львовская область вскоре может перейти в "желтую зону"

Как пишет RegioNews со ссылкой на издание "ДивисьInfo", последние трое суток область переходит за пределы показателя "зеленой зоны".

По словам директора Львовского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Натальи Иванченко, за последние три недели прирост заполненности коек вырос от 4% до 15%. Если количество госпитализаций будет продолжать расти - область может вскоре перейти в "желтую зону".

"При условии сохранения существующей тенденции увеличения уровня заболеваемости, Львовщина может перейти в желтую зону уже со второй половины сентября", – отмечает Иванченко.

Она считает, что есть вероятность роста случаев заболевания штаммом "Дельта".

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вся Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина.