Большинство школ и детсадов Сумщины со следующей недели могут перейти на "дистанционку" - ОГА

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Со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook, передает RegioNews.

На карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины.

С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине. При переходе в "желтую" зону карантина школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону " наша Сумщина может попасть уже в следующий понедельник! - написал Живицкий.

Как сообщалось, в Минобразования рассказали об уровне вакцинации от COVID-19 в школах: вакцинировано менее 60% сотрудников.

Также известно, что за сутки обнаружили почти 2200 случаев заражения COVID в Украине.