15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
08:11  04 марта
Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 15:28 8

Парламент провалил легализацию оборота оружия

04 марта 2021, 15:28 8
Читайте також українською мовою
Документ предлагал создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения
Документ предлагал создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Об этом пишет RegioNews.

Документ определяет следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

  • А - автоматическое огнестрельное оружие;
  • В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)
  • С - короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Предусмотрено удостоверение владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.

В законе прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Документ предлагает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

В документе прописаны общие принципы ведения спецобігу огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Напомним, полиция Украины проверит всех владельцев оружия на законность получения разрешения.

Украина оружие закон законопроект парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua