Парламент провалил легализацию оборота оружия

Документ предлагал создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения

Документ предлагал создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения

Рixabay

Верховная Рада провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Об этом пишет RegioNews.

Документ определяет следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А - автоматическое огнестрельное оружие;

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Предусмотрено удостоверение владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.

В законе прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Документ предлагает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

В документе прописаны общие принципы ведения спецобігу огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Напомним, полиция Украины проверит всех владельцев оружия на законность получения разрешения.