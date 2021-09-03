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03 сентября 2021, 12:59 165

На Луганщине нашли схрон с оружием оккупантов

03 сентября 2021, 12:59 165
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безопасности Украины нашла очередной схрон боевиков в Старобельском районе Луганской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

По данным силовиков, тайник вблизи поселка Беловодск обустроили члены диверсионно-разведывательной группы, которая действовала на Луганщине в 2014 году.

"Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНВ", — говорят в СБУ.

Правоохранители предполагают, что боеприпасы предназначали для изготовления самодельного взрывного устройства и дальнейшего совершения диверсий на мирной территории Украины.

Всего из схрона изъяли:

  • 4 кг тротила;
  • 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну с бикфордовым шнуром;
  • 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
  • 3 запала;
  • 2 электродетонатора;
  • почти 400 патронов различного калибра.

Напомним, что также на днях в Донецкой области вблизи линии разграничения Служба безопасности обнаружила в заброшенном жилом здании схрон с оружием.

Украина оружие Луганщина Луганская область схрон

 
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