На Луганщине нашли схрон с оружием оккупантов

Фото: Сайт СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

По данным силовиков, тайник вблизи поселка Беловодск обустроили члены диверсионно-разведывательной группы, которая действовала на Луганщине в 2014 году.

"Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНВ", — говорят в СБУ.

Правоохранители предполагают, что боеприпасы предназначали для изготовления самодельного взрывного устройства и дальнейшего совершения диверсий на мирной территории Украины.

Всего из схрона изъяли:

4 кг тротила;

14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну с бикфордовым шнуром;

5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

3 запала;

2 электродетонатора;

почти 400 патронов различного калибра.

Напомним, что также на днях в Донецкой области вблизи линии разграничения Служба безопасности обнаружила в заброшенном жилом здании схрон с оружием.