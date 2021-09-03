На Луганщине нашли схрон с оружием оккупантов
Служба безопасности Украины нашла очередной схрон боевиков в Старобельском районе Луганской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
По данным силовиков, тайник вблизи поселка Беловодск обустроили члены диверсионно-разведывательной группы, которая действовала на Луганщине в 2014 году.
"Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНВ", — говорят в СБУ.
Правоохранители предполагают, что боеприпасы предназначали для изготовления самодельного взрывного устройства и дальнейшего совершения диверсий на мирной территории Украины.
Всего из схрона изъяли:
- 4 кг тротила;
- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну с бикфордовым шнуром;
- 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
- 3 запала;
- 2 электродетонатора;
- почти 400 патронов различного калибра.
Напомним, что также на днях в Донецкой области вблизи линии разграничения Служба безопасности обнаружила в заброшенном жилом здании схрон с оружием.