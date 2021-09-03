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03 сентября 2021, 12:31 368

СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ

03 сентября 2021, 12:31 368
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила начальника летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ задержала также руководителя летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностные лица задержаны. Продолжаются неотложные следственные действия по местам их работы и проживания. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана соответствующая мера пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители задержали руководителя одного из лесничеств, который получил от предпринимателя взятку за отпуск древесины по заниженной стоимости.

взятка НАУ Академия предприниматели деньги

 
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