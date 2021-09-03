СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила начальника летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ задержала также руководителя летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностные лица задержаны. Продолжаются неотложные следственные действия по местам их работы и проживания. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана соответствующая мера пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители задержали руководителя одного из лесничеств, который получил от предпринимателя взятку за отпуск древесины по заниженной стоимости.