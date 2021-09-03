Руководителя лесничества на Львовщине задержали на взятке

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Во Львовской области правоохранители задержали руководителя одного из лесничеств, который получил от предпринимателя взятку за отпуск древесины по заниженной стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Руководитель одного из лесничеств получил от предпринимателя вторую часть неправомерной выгоды - 30 тыс. грн. Ранее, в августе, был задокументирован факт получения им первого "транша" в сумме 20 тыс. грн", - рассказали в полиции.

По данным следствия, директор лесничества за "вознаграждение" обещал посодействовать в беспрепятственном отпуске лесопродукции по заниженной стоимости.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.