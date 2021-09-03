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03 сентября 2021, 12:16 456

Руководителя лесничества на Львовщине задержали на взятке

03 сентября 2021, 12:16 456
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области правоохранители задержали руководителя одного из лесничеств, который получил от предпринимателя взятку за отпуск древесины по заниженной стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Руководитель одного из лесничеств получил от предпринимателя вторую часть неправомерной выгоды - 30 тыс. грн. Ранее, в августе, был задокументирован факт получения им первого "транша" в сумме 20 тыс. грн", - рассказали в полиции.

По данным следствия, директор лесничества за "вознаграждение" обещал посодействовать в беспрепятственном отпуске лесопродукции по заниженной стоимости.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.

взятка лес деревья полиция уголовное дело

 
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