В Ужгороде может подорожать общественный транспорт

Горсовет Ужгорода

Профильная комиссия горсовета Ужгорода рассмотрела проект решения о городских пассажирских перевозках. Чиновники отмечают, что по состоянию на август 2021 года в городе нерентабельная цена за проезд в общественном транспорте, поэтому ее необходимо повысить

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета областного центра

Отмечается, что повысить тариф попросили перевозчики. Они предоставили чиновникам расчеты о необходимости увеличить цену. Ее в последний раз подняли до семи гривен в 2019 году. Сейчас предлагают установить тариф восемь гривен, ведь за это время значительно выросли составляющие тарифа.

Кроме этого, по информации горсовета, на доходы перевозчиков за последние полтора года значительно повлияли карантинные ограничения в связи с коронавирусом.

Окончательное решение о поднятии тарифа должен принять горисполком.

Напомним, что в августе стоимость проезда в маршрутках Херсона возросло до 8 грн, в троллейбусе - 5 грн.