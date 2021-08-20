12:31  20 августа
В Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19
14:24  20 августа
Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не придет
08:09  20 августа
Сутки в ООС: зафиксировано девять нарушений, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
20 августа 2021, 15:39 8

В КГГА рассказали, сколько желающих получить спецпропуска на транспорт

20 августа 2021, 15:39 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На сегодняшний день подано более трех тысяч заявок для получения спецпропусков на общественный транспорт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"Предприятия столицы активно регистрируются в системе, подано более трех тысяч заявок", - отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Он напомнил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина.

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА уточнили, что если предприятие не получило положительного решения, его руководитель может повторно подать заявку и более подробно обосновать принадлежность к объекту критической инфраструктуры города.

Дальнейшее решение о предоставлении пропусков будет принимать постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже после объявления дат и условий локдауна, если в этом будет необходимость.

"Акцентирую внимание, что решение о предоставлении спецпропусков будет приниматься только после введения в столице строгих карантинных ограничений. В настоящее время таких предпосылок нет", – подчеркнул Алексей Кулеба.

КГГА спецпропуск транспорт Киев локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua