В КГГА рассказали, сколько желающих получить спецпропуска на транспорт

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На сегодняшний день подано более трех тысяч заявок для получения спецпропусков на общественный транспорт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"Предприятия столицы активно регистрируются в системе, подано более трех тысяч заявок", - отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Он напомнил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина.

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА уточнили, что если предприятие не получило положительного решения, его руководитель может повторно подать заявку и более подробно обосновать принадлежность к объекту критической инфраструктуры города.

Дальнейшее решение о предоставлении пропусков будет принимать постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже после объявления дат и условий локдауна, если в этом будет необходимость.

"Акцентирую внимание, что решение о предоставлении спецпропусков будет приниматься только после введения в столице строгих карантинных ограничений. В настоящее время таких предпосылок нет", – подчеркнул Алексей Кулеба.