В Кропивницком почти в полтора раза подорожало отопление

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С начала отопительного сезона в Кропивницкому стоимость теплоснабжения, которое предоставляет коммунальное предприятие "Теплоэнергетик" вырастет до 69 гривен за квадратный метр

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне"

Отмечается, что такое решение приняли во время заседания исполнительного комитета горсовета.

По словам начальницы департамента экономического развития горсовета Нины Рахубы, новый тариф будет составлять 2 734 гривны/Гкал. Это 69 гривен за квадратный метр.

Новый тариф сформирован с учетом цен на газ, воду и электроэнергию в прошлом году и не покрывает затраты предприятия, сказала Нина Рахуба. Повышение планировали зимой, однако цену на тепло не повышали в соответствии с меморандумом, который подписали в феврале.

Предыдущий тариф за теплоснабжение составил 50,85 гривен за квадратный метр. Его установили в сентябре 2020 года.

Напомним, что заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев прогнозировал подорожание отопления в Киеве на 30% -40% из-за роста стоимости газа.