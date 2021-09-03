В Кропивницком маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 10 гривен

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В Кропивницкому частные перевозчики подали в городской совет предложение и расчеты по увеличению стоимости проезда в маршрутках до 10 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Точке доступа начальника городского управления транспорта Виктора Житника.

По его словам, частные перевозчики имеют ряд оснований для увеличения стоимости проезда. Среди них и повышение цен на газ — с 13 гривен до 25.

"Если во время принятия предыдущего тарифа в марте цена газа составляла 13 гривен 60 копеек, то сейчас он стоит почти 25 гривен. Кроме этого, выросла и стоимость других расходов", — отметил Виктор Житник.

Сейчас в управлении изучают и прорабатывают предложение частных перевозчиков.

Напомним, с 13 марта стоимость проезда составляет:

в маршрутном такси-7 грн;

в автобусе "Электротранс" - 6 грн;

в троллейбусе-5 грн.