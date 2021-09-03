14:55  03 сентября
Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
17:14  03 сентября
В суд пошло дело о взятке экс-главы Черновицкого облсовета, который требовал взятку $400 тысяч
17:43  03 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток ни одного обстрела оккупантами наших позиций
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2021, 21:33 40

В Кропивницком маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 10 гривен

03 сентября 2021, 21:33 40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кропивницкому частные перевозчики подали в городской совет предложение и расчеты по увеличению стоимости проезда в маршрутках до 10 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Точке доступа начальника городского управления транспорта Виктора Житника.

По его словам, частные перевозчики имеют ряд оснований для увеличения стоимости проезда. Среди них и повышение цен на газ — с 13 гривен до 25.

"Если во время принятия предыдущего тарифа в марте цена газа составляла 13 гривен 60 копеек, то сейчас он стоит почти 25 гривен. Кроме этого, выросла и стоимость других расходов", — отметил Виктор Житник.

Сейчас в управлении изучают и прорабатывают предложение частных перевозчиков.

Напомним, с 13 марта стоимость проезда составляет:

в маршрутном такси-7 грн;

в автобусе "Электротранс" - 6 грн;

в троллейбусе-5 грн.

Кировоградская область перевозчики маршрутки газ тарифы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram