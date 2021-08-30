На Кировоградщине задержали подростка: подозревают в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в колодце

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В Кировоградской области правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в колодце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовного розыска.

Правоохранители провели масштабные обыски и изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности подростка к убийству. По данным полиции, несовершеннолетняя погибла от механической асфиксии.

Благодаря собранной информации следователи во взаимодействии с работниками уголовного розыска определили, что к совершению хладнокровного убийства может быть причастен 16-летний местный житель, который проживал неподалеку", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения-содержание под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в селе Бобринцы на Кировоградщине нашли мертвой в заброшенном колодце 16-летнюю девушку, которая в ночь на 15 августа ушла из дома.