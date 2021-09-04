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04 сентября 2021, 14:00 1543

В Киеве в результате ДТП сгорел водитель

04 сентября 2021, 14:00 1543
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В субботу ночью, 4 сентября в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda и загорелся

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал Dtp.kiev.ua

Отмечается, что в результате ДТП водитель Fiat погиб. Fiat загорелся сразу после столкновения. Автомобилиста не удалось вытащить из салона, он сгорел вместе с машиной

На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС пытались потушить Fiat, однако он также сгорел дотла.

Автомобиль Honda в результате удара отбросило на обочину. Водителя и двух пассажиров этого транспортного средства с множественными травмами госпитализировали в больницу.

На участке аварии работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП на данный момент выясняются.

госпитализация ДТП пожар полиция следствие

 
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