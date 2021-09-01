Ученые прогнозируют рост COVID-случаев в сентябре

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Ученые Национальной академии наук прогнозируют рост новых случаев коронавирусной болезни за сутки в начале сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Минздрава.

"В первую неделю (сентября, – ред.) ожидается в среднем до 1 742 случаев, на второй неделе — до 2 300 случаев. Сейчас темпы распространения заболевания подобны аналогичному периоду прошлого года - рост составляет примерно 22% в неделю", - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас самая угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 и стремительные темпы ее роста.

Напомним, в Украине за 31 августа выявили 2075 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.

Также мы писали о том, что в Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.