COVID в Украине: за сутки выявили более 2,6 тысячи случаев заражения

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В Украине за 2 сентября выявили 2693 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 321 новый случай, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (236), Харьковская (231), Львовская (213) и Днепропетровская (191) области.

Всего за сутки госпитализировали 826 человек, 45 больных умерли, выздоровели 1112 человек. Среди заболевших за сутки - 171 ребенок и 40 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 522 человека, методом ИФА – 7 954 лица, экспресс-тестами – 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2 293 541 человек, выздоровели - 2 210 866 человек, 53922 больных умерли.

Напомним, что в Украине 1 сентября выявили 2 477 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.