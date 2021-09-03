В Украине две области снова не соответствуют "зеленой" зоне карантина
В Украине по состоянию на 3 сентября эпидемиологические показатели в двух регионах находятся не в пределах нормы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
В частности, в Луганской области два дня подряд наблюдается высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 51,4%, а вчера преодолевал отметку более чем в 75%.
Кроме того, Одесская область также демонстрирует уже второй день превышение по данному показателю. Сейчас он остановился на отметке 53,7%, а днем ранее составлял более 70%.
Напомним, что вчера показатели в Луганской области и Одесской также не отвечали критериям "зеленой" зоны карантина.
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