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03 сентября 2021, 11:48 5

Появились подробности избиения учительницы родителями на Херсонщине

03 сентября 2021, 11:48 5
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Фото из открытых источников
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Избиение учительницы на родительском собрании расследует полиция Херсонщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание"Новый день".

Полиция Херсонщины расследует инцидент, который произошел прямо во время родительского собрания, вечером, в канун 1 сентября: в с. Благодатное, где расположен коммунальный лицей, избили учительницу. С кулаками на заместительницу директора заведения, которая также является классной руководительницей 4 класса, набросилась одна из местных жительниц. Ребенок женщины учится в этом лицее. От ударов в лицо педагог потеряла сознание. В полицию обратился ее муж. Открытое уголовное производство.

Во время общения учительницы с родителями детей к ней подошла местная жительница и нанесла несколько ударов по лицу. Установлено, что данный конфликт имел место на неприязненных отношениях. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас устанавливают и выясняются все обстоятельства, проводится необходимая проверка, — рассказал в.и.о. начальника отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.

В отделе образования Чернобаевской сельского совета, которому подчинены с. Благодатное и данное учебное заведение, сказали, что все произошло за оградой здания лицея. Конфликт возник вроде бы из-за того, что родители хотели другого классного руководителя для своих детей. В самом учебном заведении инцидент не комментируют, мол, не стоит "выносить сор из избы".

Как сообщалось, на Херсонщине родители избили педагога: женщина серьезно пострадала.

Херсонская область школа Избиение учителя родители

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