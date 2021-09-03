Появились подробности избиения учительницы родителями на Херсонщине
Избиение учительницы на родительском собрании расследует полиция Херсонщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание"Новый день".
Полиция Херсонщины расследует инцидент, который произошел прямо во время родительского собрания, вечером, в канун 1 сентября: в с. Благодатное, где расположен коммунальный лицей, избили учительницу. С кулаками на заместительницу директора заведения, которая также является классной руководительницей 4 класса, набросилась одна из местных жительниц. Ребенок женщины учится в этом лицее. От ударов в лицо педагог потеряла сознание. В полицию обратился ее муж. Открытое уголовное производство.
Во время общения учительницы с родителями детей к ней подошла местная жительница и нанесла несколько ударов по лицу. Установлено, что данный конфликт имел место на неприязненных отношениях. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас устанавливают и выясняются все обстоятельства, проводится необходимая проверка, — рассказал в.и.о. начальника отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.
В отделе образования Чернобаевской сельского совета, которому подчинены с. Благодатное и данное учебное заведение, сказали, что все произошло за оградой здания лицея. Конфликт возник вроде бы из-за того, что родители хотели другого классного руководителя для своих детей. В самом учебном заведении инцидент не комментируют, мол, не стоит "выносить сор из избы".
Как сообщалось, на Херсонщине родители избили педагога: женщина серьезно пострадала.