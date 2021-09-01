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01 сентября 2021, 17:23 66

Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне карантина

01 сентября 2021, 17:23 66
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Фото из открытых источников
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Херсонская область может усилить карантин уже со следующей недели из-за эпидемиологических показателей

Это прогнозирует глава регионального "Лабораторного центра" Юрий Ромаскевич, передает RegioNews со ссылкой на местное издание "Новый день".

По словам Ромаскевича, если эпидемиологические показатели области станут "желтыми", то регион вернется к дистанционному обучению. Но это коснется только тех заведений, где будет вакцинировано меньше, чем 80% персонала.

По мнению руководителя лабораторного центра, заболеваемость в Херсонской области начала расти из-за многочисленного потока людей из оккупированного Крыма.

Думаю, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных туристов, которые пересекают КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм "Дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам, и принесли его именно те, кто возвращался с полуострова, - пояснил он.

Как сообщалось, ученые назвали область, где сейчас самый высокий показатель COVID-заболеваемости.

Также ученые прогнозируют рост COVID-случаев в сентябре.

карантин показатель COVID-19 эпидемия зеленая зона Херсонская область

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