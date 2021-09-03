От коронавируса в Украине полностью вакцинировали 4 миллиона человек

Фото: из открытых источников

В Украине более 4 миллионов украинцев получили две дозы прививки вакцинами от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании прививки получили 5 498 951 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 4 012 016 человек.

Так, в течение предыдущих суток, вакцинацию против коронавируса получили 152 772 человека. Из них одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированные - 105 946 человек.

Ранее сообщалось, что в последний день лета COVID-прививка получили более 150 тысяч украинцев.