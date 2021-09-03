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03 сентября 2021, 10:01 23

От коронавируса в Украине полностью вакцинировали 4 миллиона человек

03 сентября 2021, 10:01 23
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Фото: из открытых источников
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В Украине более 4 миллионов украинцев получили две дозы прививки вакцинами от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании прививки получили 5 498 951 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 4 012 016 человек.

Так, в течение предыдущих суток, вакцинацию против коронавируса получили 152 772 человека. Из них одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированные - 105 946 человек.

Ранее сообщалось, что в последний день лета COVID-прививка получили более 150 тысяч украинцев.

коронавирус Минздрав медики вакцинация прививка

 
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