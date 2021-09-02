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02 сентября 2021, 14:46 9

С начала года 110 судей подали заявление об отставке - Высший совет правосудия

02 сентября 2021, 14:46 9
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Фото: из открытых источников
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Всего с начала 2021 года по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволилось 110 судей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября было рассмотрено пять заявлений об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

  1. Гаврилюка Владимира Кузьмича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
  2. Огурецкого Василия Петровича - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
  3. Босюка Валерия Андреевича - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
  4. Вус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
  5. Короя Виктора Дмитриевича - с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.

Напомним, Конституционный Суд со вторника, 31 августа, вернется к работе и рассмотрит ряд дел, среди которых пенсии для чиновников, назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки и др.

Также сообщалось, что судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе. Президент Украины подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

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