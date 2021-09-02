С начала года 110 судей подали заявление об отставке - Высший совет правосудия
Всего с начала 2021 года по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволилось 110 судей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.
На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября было рассмотрено пять заявлений об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.
Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Гаврилюка Владимира Кузьмича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Огурецкого Василия Петровича - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Босюка Валерия Андреевича - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
- Вус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Короя Виктора Дмитриевича - с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.
Напомним, Конституционный Суд со вторника, 31 августа, вернется к работе и рассмотрит ряд дел, среди которых пенсии для чиновников, назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки и др.
Также сообщалось, что судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе. Президент Украины подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.