В Херсоне разоблачили группу интернет-агентов, которые дискредитировали "Крымскую платформу"

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В Херсоне киберспециалисты СБУ разоблачили группу вражеских интернет-агентов, которые пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию своих "кураторов" агитаторы призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои заметки от имени "лидеров общественного мнения", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам жительства агитаторов обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Кроме того, по материалам СБУ осужден двух враждебных интернет-агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Через соцсети они призвали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединению южных и восточных регионов нашей страны к РФ. Решением судов злоумышленники признаны виновными.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.