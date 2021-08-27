14:59  27 августа
В Черкасской области у 20 COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
12:59  27 августа
На Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни человек
16:04  27 августа
Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 12:46 428

В Херсоне разоблачили группу интернет-агентов, которые дискредитировали "Крымскую платформу"

27 августа 2021, 12:46 428
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсоне киберспециалисты СБУ разоблачили группу вражеских интернет-агентов, которые пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию своих "кураторов" агитаторы призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои заметки от имени "лидеров общественного мнения", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам жительства агитаторов обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Кроме того, по материалам СБУ осужден двух враждебных интернет-агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Через соцсети они призвали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединению южных и восточных регионов нашей страны к РФ. Решением судов злоумышленники признаны виновными.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.

суд РФ СБУ граница интернет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram