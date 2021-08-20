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20 августа 2021, 15:53 18

В "Слуге народа" одобряют намерение Нацсовета судиться за лишение телеканала "НАШ" лицензии

20 августа 2021, 15:53 18
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Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги Народа" Егор Чернев считает, что судьбу телеканала "НАШ" должен решить суд. В то же время он удивлен, что решение Нацсовета относительно телеканала принято только сейчас, а не несколько лет назад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт партии "Слуга народа".

Нардеп прокомментировал иск Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за разжигание национальной розни, пропаганды коммунистического тоталитарного режима в эфире программы "Марафон", гостем которой стал бывший лидер запрещенной с 2015 года Коммунистической партии Петр Симоненко.

Из эфиров канала "НАШ” изначально было понятно, что редакционная политика является антиукраинской. Приглашаются гости, которые оправдывают российскую агрессию. Более того, приглашаются представители так называемой ЛНР, что недопустимо в воюющей стране. Фактически это работа "пятой колонны" на страну-агрессора. Это прослеживалось и в высказываниях ведущих, которые не останавливали язык вражды, а разжигали, поддерживали ее, – отметил Чернев.

Как отметил Егор Чернев, редакционная политика не менялась несмотря на то, что Нацсовет за последние полтора года 14 раз применял санкции в отношении телеканала "НАШ".

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию решил инициировать лишение лицензии телеканала "НАШ".

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