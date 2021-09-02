В одесском вузе прямо во время лекции обвалился потолок

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1 сентября в корпусе университета им. И. И. Мечникова на Французском бульваре прямо во время лекции обрушился потолок в одной из аудиторий

Об этом сообщает ресурс Новини.LIVE, передаёт RegioNews.

В это время там слушали лекцию студенты романо-германского факультета.

Занятия сразу прервали. К счастью, никто не пострадал. Обломки штукатурки не задели людей.

Обрушение произошло в аудитории №5. Это одна из больших потоковых аудиторий, расположенных на первом этаже корпуса гуманитарных наук.

Предполагаемая причина: здание стремительно ветшает из-за отсутствия нормального отопления. Оно там изначально недостаточное, а в последние годы и вовсе минимальное. В университете даже останавливают занятия, чтобы сэкономить на тепле.

Как сообщалось, в столице на железнодорожной станции обвалилась стена: недавно там сделали ремонт .