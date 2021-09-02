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В столице на железнодорожной станции обвалилась стена: недавно там сделали ремонт
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02 сентября 2021, 15:49 8

В столице на железнодорожной станции обвалилась стена: недавно там сделали ремонт

02 сентября 2021, 15:49 8
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Фото: Facebook
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В Киеве на станции "Святошин" обрушилась стена после капитального ремонта

Как пишет RegioNews, фото опубликовали в сообществе "Буча лучший Город".

Обновлением станции занимается "Укрзализныця". В комментариях под постом компания пообещала передать информацию в соответствующее подразделение.

#святошиноживи

Posted by Буча Лучший Город on Wednesday, September 1, 2021


Ранее пользователи соцсетей публиковали фото, где на стене можно было увидеть трещины.

Напомним, недавно в Киеве обрушилась часть моста на Осокорках.

Украина Киев Укрзализныця ремонт обвал

 
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