В столице на железнодорожной станции обвалилась стена: недавно там сделали ремонт
В Киеве на станции "Святошин" обрушилась стена после капитального ремонта
Как пишет RegioNews, фото опубликовали в сообществе "Буча лучший Город".
Обновлением станции занимается "Укрзализныця". В комментариях под постом компания пообещала передать информацию в соответствующее подразделение.
#святошиноживиPosted by Буча Лучший Город on Wednesday, September 1, 2021
Ранее пользователи соцсетей публиковали фото, где на стене можно было увидеть трещины.
Напомним, недавно в Киеве обрушилась часть моста на Осокорках.
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