Кабмин повысил стипендии студентам минимум в полтора раза
Кабинет миинистров повышает размер стипендии учащимся учреждений профессионального образования и студентам
Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании правительства
Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.
Премьер отметил, что "последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи".
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