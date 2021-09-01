15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 16:51 510

Кабмин повысил стипендии студентам минимум в полтора раза

01 сентября 2021, 16:51 510
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет миинистров повышает размер стипендии учащимся учреждений профессионального образования и студентам

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании правительства

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.

Премьер отметил, что "последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи".

Кабмин студент стипендия вуз

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua