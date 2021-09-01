Кабмин повысил стипендии студентам минимум в полтора раза

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Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании правительства

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.

Премьер отметил, что "последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи".