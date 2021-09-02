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В Дрогобыче демонтируют дом, из-за обвала которого погибли восемь человек
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02 сентября 2021, 13:26 85

В Дрогобыче демонтируют дом, из-за обвала которого погибли восемь человек

02 сентября 2021, 13:26 85
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В Дрогобыче дом на улице Грушевского, где в 2019 году в результате обвала погибли восемь человек, демонтируют

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

"Весной прошлого года из госбюджета направили 40 млн 727 тыс. грн на приобретение новых домов для жителей. За эти средства купили 59 квартир", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается самого аварийного здания, как отмечают в мэрии, длительное время на него был наложен арест, поскольку продолжались следственные действия и выясняли причину завала.

"В июне арест сняли. Поэтому теперь активно ищут организацию, или специалистов, которые в ближайшее время разберут здание. От метода контролируемого подрыва дома отказались", - отметили в Дрогобычском горсовете.

Напомним, что в ночь на 28 августа 2019 года произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области. В результате обвала погибли восемь человек. Их тела спасатели достали из-под обломков. Без крыши над головой тогда остались почти 30 человек. В июле 2021 года обрушился подъезд этого аварийного дома.

Украина Дом обвал Дрогобич Львовская область

 
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