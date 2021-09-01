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01 сентября 2021, 20:20 2557

В Минсоцполитики анонсируют повышение пенсий в 2022 году

01 сентября 2021, 20:20 2557
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Фото из открытых источников
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С начала 2020 года в Украине на 25% выросла средняя пенсия и в следующем году ее повышение определенным категориям продолжится

Об этом сообщает Минсоцполитики на странице в Facebook, передает RegioNews.

В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года. Так, по состоянию на 01.01.2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривни, а по состоянию на 01.08.2021 – 3 866,84 гривны, - говорится в сообщении.

Министр социальной политики Марина Лазебная, которую цитирует пресс-служба, информирует, что в начале 2020 года людей, получающих самые низкие пенсии, менее 2000 гривен, было 4 миллиона.

На сегодня мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 миллиона человек и ожидаем, что с середины 2022 года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2 000 грн, - отметила Лазебная.

Отмечается, что для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для детенизации занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

В частности, на 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную Президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.

Также сообщается, что в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики предлагает предусмотреть на следующий год повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, индексацию пенсий с 1 марта для более 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет, перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятия Верховной Радой правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах, - информируют в Минсоцполитики.

Как сообщалось, в Минсоцполитики напомнили, что с 2028 года для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет стажа.

Также известно, что в 2022 году пенсионеров от 70 до 75 лет включат в программу адресных пособий для пожилых людей.

Минсоцполитики пенсия Марина Лазебная социальные выплаты стаж

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