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26 августа 2021, 11:05 1853

Министр финансов говорит, что при нынешних условиях молодежи не стоит рассчитывать на пенсию от государства

26 августа 2021, 11:05 1853
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Фото из открытых источников
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Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что в нынешних условиях украинцы смогут получить пенсию, если самостоятельно будут накапливать деньги в негосударственных пенсионных фондах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью миинистра "Интерфакс-Украина".

"Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти. Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - отметил министр.

Он добавил, что министерство работает над внедрением накопительной пенсионной системы, которая предусматривает, что рабочие и работодатели будут платить взносы в Фонд. При этом министр не сказал, когда заработает обновленная пенсионная модель.

Напомним, что в парламенте зарегистрирован законопроект о накопительной пенсионной системе, однако у депутатов не дошли до него руки.

Кабмин Минфин Пенсионный фонд пенсия дефицит

 
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