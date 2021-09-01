У Мінсоцполітики анонсують підвищення пенсій у 2022 році

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Від початку 2020 року в Україні на 25% зросла середня пенсія і наступного року її підвищення певним категоріям продовжиться

Про це повідомляє Мінсоцполітики на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У результаті комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в Україні зросла майже на 25% або 784 гривні з початку 2020 року. Так, станом на 01.01.2020 середня пенсія становила 3082,98 гривні, а станом на 01.08.2021 – 3 866,84 гривні, - ідеться в повідомленні.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна, яку цитує пресслужба, інформує, що на початку 2020 року людей, які отримують найнижчі пенсії, менше 2000 гривень, було 4 мільйони.

На сьогодні ми підняли пенсії понад цю межу для 2,3 мільйона людей і очікуємо, що з середини 2022 року пенсії для всіх пенсіонерів складатимуть понад 2 000 грн, - зазначила Лазебна.

Зазначається, що для забезпечення соціальної справедливості пенсійної системи та стимулів для детінізації зайнятості й сплати страхових внесків Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.

Зокрема, на 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до ініційованої Президентом програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів.

Також повідомляється, що у межах підготовки проєкту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики пропонує передбачити на наступний рік підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років, перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроєкту № 4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах, - інформують у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики нагадали, що з 2028 року для виходу на пенсію треба буде мати 35 років стажу.

Також відомо, що у 2022 році пенсіонерів від 70 до 75 років включать до програми адресних допомог для літніх людей.