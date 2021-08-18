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18 августа 2021, 19:38 1440

Правительство планирует изменить порядок выплаты "декретных"

18 августа 2021, 19:38 1440
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Фото из открытых источников
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В Украине изменят порядок назначения пособия по беременности и родам

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", обнародованном Министерством социальной политики, передает RegioNews.

Речь идет о женщинах, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи по беременности и родам.

Изменения коснутся:

- военнослужащих Вооруженных Сил;
- сотрудниц СБУ;
- сотрудниц Службы внешней разведки;
- сотрудниц Госпогранслужбы;
- военнослужащих других военных формирований;
- сотрудниц Госспецтрансслужбы;
- сотрудниц Госспецсвязи;
- полицейских;
- лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты;
- сотрудниц Государственной уголовно-исполнительной службы;
- уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее, чем за шесть месяцев до приобретения права на получение пособия;
- зарегистрированных в центре занятости как безработные;
- аспиранток;
- докторанток;
- клинических ординаторов;
- студенток учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;
- неработающих женщин;
- женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Что изменится:

Начисление выплат будет происходить на основании записи в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

С сентября для назначения пособия по беременности и родам указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца;

С 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.

Декретные выплаты для мужчин:

6 мая 2021 года президент Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Закон вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Как сообщалось, в Минсоцполитики уверяют, что порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится.

Также Кабмин не будет уменьшать субсидии на коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в красной зоне.

Минсоцполитики социальные выплаты Кабмин проект Постановление

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