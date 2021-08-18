Правительство планирует изменить порядок выплаты "декретных"

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Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", обнародованном Министерством социальной политики, передает RegioNews.

Речь идет о женщинах, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи по беременности и родам.



Изменения коснутся:



- военнослужащих Вооруженных Сил;

- сотрудниц СБУ;

- сотрудниц Службы внешней разведки;

- сотрудниц Госпогранслужбы;

- военнослужащих других военных формирований;

- сотрудниц Госспецтрансслужбы;

- сотрудниц Госспецсвязи;

- полицейских;

- лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты;

- сотрудниц Государственной уголовно-исполнительной службы;

- уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее, чем за шесть месяцев до приобретения права на получение пособия;

- зарегистрированных в центре занятости как безработные;

- аспиранток;

- докторанток;

- клинических ординаторов;

- студенток учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

- неработающих женщин;

- женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.



Что изменится:



Начисление выплат будет происходить на основании записи в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.



С сентября для назначения пособия по беременности и родам указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца;



С 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.



Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.



Декретные выплаты для мужчин:



6 мая 2021 года президент Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.



Закон вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.



Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Как сообщалось, в Минсоцполитики уверяют, что порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится.