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01 сентября 2021, 18:07 7

Кабмин согласовал кандидатуру на должность заместителя председателя Черниговской ОГА

01 сентября 2021, 18:07 7
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Фото Суспильне.Чернигов
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Кабинет Министров на заседании 1 сентября согласовал назначение Дмитрия Иванова на должность заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации

Об этом сообщает Суспильне.Чернигов, передает RegioNews.

Информацию подтвердил сам Иванов.

Теперь решение о его назначении должен принять председатель ОГА Вячеслав Чаус. По его словам, на должности он будет заниматься вопросом инвестиций и работой с общинами.

Справочно.

Дмитрий Иванов – депутат облсовета от партии "Слуга народа", в прошлом созыве представлял партию "Батькивщина". Ныне – председатель комиссии по экономическому развитию облсовета и директор черниговского филиала государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ".

Как сообщалось, сегодня в Харьковской области назначили нового руководителя полиции.

Вчера Конституционный суд подтвердил законность назначения Шкарлета министром образования.

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