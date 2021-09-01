Кабмин согласовал кандидатуру на должность заместителя председателя Черниговской ОГА

Фото Суспильне.Чернигов

Кабинет Министров на заседании 1 сентября согласовал назначение Дмитрия Иванова на должность заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации

Об этом сообщает Суспильне.Чернигов, передает RegioNews.

Информацию подтвердил сам Иванов.

Теперь решение о его назначении должен принять председатель ОГА Вячеслав Чаус. По его словам, на должности он будет заниматься вопросом инвестиций и работой с общинами.

Справочно.

Дмитрий Иванов – депутат облсовета от партии "Слуга народа", в прошлом созыве представлял партию "Батькивщина". Ныне – председатель комиссии по экономическому развитию облсовета и директор черниговского филиала государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ".

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