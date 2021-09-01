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В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
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01 сентября 2021, 15:48 141

В Харьковской области назначили нового руководителя полиции

01 сентября 2021, 15:48 141
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Фото: Нацполиция
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Новым главой полиции Харьковской области стал Станислав Перлин

Как пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции, его назначение состоялось 1 сентября.

"Приказом главы Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", - говорится в сообщении.

Перлин 15 лет работал в уголовном розыске. Он возглавлял Фрунзенский райотдел в Харькове. Начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД. В 2014 году его наградили орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Через два дня парламент поддержал такое решение 291 голосом. Более чем через месяц, 20 августа, подал в отставку и начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель - он был на этом посту почти девять месяцев.

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