В Харьковской области назначили нового руководителя полиции

Фото: Нацполиция

Как пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции, его назначение состоялось 1 сентября.

"Приказом главы Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", - говорится в сообщении.

Перлин 15 лет работал в уголовном розыске. Он возглавлял Фрунзенский райотдел в Харькове. Начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД. В 2014 году его наградили орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Через два дня парламент поддержал такое решение 291 голосом. Более чем через месяц, 20 августа, подал в отставку и начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель - он был на этом посту почти девять месяцев.