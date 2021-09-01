Кабмин уволил уполномоченного Украины в ЕСПЧ
Кабинет министров уволил с должности заместителя министра юстиции и по совместительству Уполномоченного Украины в ЕСПЧ Ивана Лещину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал нардепа Алексея Гончаренко
Кроме этого правительство назначило Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Временно исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины назначен Сергей Галицын
Также члены правительства временно возложил исполнение обязанностей члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Логунова Ореста Николаевича
Напомним, что в августе Кабмин назначил бывшего топменеджера Ахметова временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци"