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01 сентября 2021, 17:23 26

Кабмин уволил уполномоченного Украины в ЕСПЧ

01 сентября 2021, 17:23 26
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров уволил с должности заместителя министра юстиции и по совместительству Уполномоченного Украины в ЕСПЧ Ивана Лещину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал нардепа Алексея Гончаренко

Кроме этого правительство назначило Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Временно исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины назначен Сергей Галицын

Также члены правительства временно возложил исполнение обязанностей члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Логунова Ореста Николаевича

Напомним, что в августе Кабмин назначил бывшего топменеджера Ахметова временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци"

Кабмин кадры Укрзализныця ГАСИ

 
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