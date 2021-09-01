Кабмін погодив кандидатуру на посаду заступника голови Чернігівської ОДА

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Кабінет Міністрів на засіданні 1 вересня погодив призначення Дмитра Іванова на посаду заступника голови Чернігівської облдержадміністрації

Про це повідомляє Суспільне.Чернігів, передає RegioNews.

Інформацію підтвердив сам Іванов.

Тепер рішення про його призначення має прийняти голова ОДА В’ячеслав Чаус. З його слів, на посаді він займатиметься питанням інвестицій та роботою з громадами.

Довідково.

Дмитро Іванов – депутат облради від партії "Слуга народу", у минулому скликанні представляв партію "Батьківщина". Нині – голова комісії з економічного розвитку облради та директор чернігівської філії державного підприємства "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ".

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