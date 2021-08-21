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21 августа 2021, 15:44 16

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Шария и Гужвы

21 августа 2021, 15:44 16
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт ОП, речь идет о санкциях против блогера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна" Игорь Гужва.

Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной. Его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"), "Маджера" и "Смарт медиа сеть" тоже в списке СНБО.

Напомним, что СНБО ввела санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы.

санкции СНБО Владимир Зеленский Анатолий Шарий РНБО

 
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