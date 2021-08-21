Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Шария и Гужвы

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Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт ОП, речь идет о санкциях против блогера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна" Игорь Гужва.

Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной. Его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"), "Маджера" и "Смарт медиа сеть" тоже в списке СНБО.

Напомним, что СНБО ввела санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы.