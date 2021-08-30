На острове Хортица пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочерью

Нацполиция

На острове Хортица по дороге к базе отдыха произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

49-летний водитель автомобиля "Honda Accord" на автодороге между кафе "Казачье подворье" и домом отдыха "Пектораль" ехал на большой скорости и сбил пешеходов. В ДТП пострадали 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое

Правоохранители установили, что водитель "Хонды" находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя.

Водителя задержали. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что недавно в Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов.