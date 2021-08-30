В Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов

Фото: Нацполиция

В Мелитополе полиция задержала водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов. Двое из пострадавших - несовершеннолетние

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

В селе Константиновка Мелитопольского района водитель автомобиля "Volkswagen" совершил наезд на трех граждан, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП двое парней 2002 и 2007 годов рождения и 13-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Двух ребят госпитализировали в реанимационное отделение больницы, девушке была оказана медицинская помощь, она отпущена домой", - говорится в сообщении.

Водителя автомобиля полицейские доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. По данным медиков мужчина, житель Мелитополя 1983 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании для него меры пресечения.

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