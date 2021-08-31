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31 августа 2021, 11:59 74

На Днепропетровщине мужчину насмерть задавил трактор

31 августа 2021, 11:59 74
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Фото: Рixabay
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В Петриковском районе Днепропетровской области мужчину придавило трактором, в результате чего он погиб на месте

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Происшествие случилось 30 августа около 19:00 в поселке Шульговка. Там на мужчину упал трактор Т-25, вес которого 1,5 тысячи килограммов. В результате этого пострадавший погиб на месте. Его тело обнаружил прохожий — он вызвал "скорую" и правоохранителей.

Медики констатировали смерть мужчины. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре мужчина упал в яму глубиной семь метров.

полиция

 
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