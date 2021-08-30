На Прикарпатье водитель выехал на встречную полосу: в ДТП погиб человек

Фото: Нацполиция

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Ивано-Франковской области на месте столкновения погибла пассажирка автомобиля, еще пять человек получили травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По предварительной информации правоохранителей, 29 августа вечером между Городенкой и Якубовкой произошло ДТП, в котором автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410".

В результате ДТП пассажирка транспортного средства " ГАЗ" погибла от травм на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, 1950 года рождения, получил легкие телесные повреждения", - сообщают в полиции.

Кроме того, в медицинское учреждение доставили водителя 1959 года рождения, двух взрослых и двух несовершеннолетних пассажиров "Рено Кенго". Информация по их состоянию не уточняется.

"Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, ранее на Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети.