Продолжаются обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

Фото Киевской городской прокуратуры

Столичные правоохранители проводят обыски в помещении КП "Киевжилспецэксплуатация" в рамках расследования уголовного производства по фактам присвоения бюджетных средств, предусмотренных на проведение капремонта в жилых домах города Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В течение ноября-декабря 2020 года должностные лица КП "Киевжилспецэксплуатация" по результатам тендерных закупок заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах столицы.

В дальнейшем, должностные лица КП "Киевжилспецэксплуатация" и подрядных организаций с целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки объемам, предусмотренным тендерной документацией и заключенными договорами, подписали "фиктивные" акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во время досудебного расследования проверяются факты полноты проведения работ и правильности расходования бюджетных средств подрядными организациями, которые победили в тендерной закупке, объявленной КП "Киевжилспецэксплуатация".

Так, в жилых домах, где осуществляется капитальный ремонт мест общего пользования, на основании постановлений следственного судьи проведены осмотры с привлечением экспертов, по результатам которых выявлено завышение объемов и стоимости работ, - отмечают в прокуратуре.

Там уточняют, что 31 августа 2021 года с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия, столичные правоохранители проводят обыски в КП "Киевжилспецэксплуатация".

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, следователи объявили о новых подозрениях после обысков в структурах КГГА из-за миллионов убытков.

Между тем партия "УДАР" назвала обыски в КГГА политическим давлением.