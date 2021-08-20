Миллионы убытков: следователи объявили о новых подозрениях после обысков в структурах КГГА

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В результате обысков, которые проводились правоохранителями в структурах КГГА и подрядных организациях объявлено о подозрениях

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Так, речь идет о вероятном хищении 33 миллионов на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений. Подозрения получили бывший заместитель директора этого коммунального предприятия и директор упомянутого общества.

Кроме того, в еще одном деле относительно убытков 6,9 миллиона на закупках ненужного оборудования для КП "Спортивный интерес" подозрение вручили заместителю директора коммунального предприятия.

Также обыски проходили в рамках производства по миллионным хищениям на программе капитального ремонта жилого фонда столицы.

"По данным следствия, группой должностных лиц из числа руководителей Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" по результатам проведенных в течение 2019-2021 годов закупок перечислено в пользу аффилированных подрядных структур более 250 млн гривен", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что накануне прошли обыски в столичных коммунальных предприятиях. По результатам обысков были объявлены подозрения.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Совет национальной безопасности и обороны может в пятницу 20 августа принять решение о его увольнении с должности главы столичной горгосадминистрации.

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