В Киеве разоблачили преступную группу на завладении недвижимостью на 72 млн
Следователи и оперативники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу в противоправном завладении столичной недвижимостью на 72 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Подозреваемые незаконно завладели недвижимостью в центре столицы, которая принадлежала компаниям, в том числе - с иностранными инвестициями.
Организованная преступная группа противоправно завладела пятью объектами элитного недвижимого имущества в столице. Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям. Одно из обществ имеет иностранные инвестиции", - говорится в сообщении.
В состав группы входили шесть человек: 56-летний организатор и пять его сообщников. Трем мужчинам уже сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в столице Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения средств, предназначенных для восстановления школ и детских садов.