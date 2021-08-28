Ляшко рассказал, почему не удалось сделать 10 миллионов прививок за лето

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину, почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра

Как передает RegioNews, об этом Ляшко заявил во время встречи с журналистами по случаю 100 дней пребывания на посту министра.

Так, по мнению Ляшко, основной причиной стали праздничные дни и украинская привычка откладывать все на "после праздников".

Если бы не эти праздники и не украинские "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 миллионов до конца лета. Сейчас возможно будет (эта цифра - ред.) с задержкой в неделю", - отметил министр.

По его словам, сейчас сделано более 8,8 миллиона прививок, но впереди еще 4 дня августа и эта цифра будет больше.

Когда я заходил на пост министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против COVID. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я в принципе это обещание выполнил... Вакцина есть", - сообщил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.