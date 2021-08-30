В Украине из-за непогоды без света остались 126 населенных пунктов
Жители трех регионов Украины остались без света из-за осложнения погодных условий, произошедших накануне
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 07:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - сообщают в службе.
Наибольшее количество населенных пунктов оставшихся без света на Киевщине - 88 сел и поселков. В Черниговской области без электроэнергии находятся 34 населенных пункта и еще 4 на Житомирщине.
Как сообщают в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу.