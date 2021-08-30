В Украине из-за непогоды без света остались 126 населенных пунктов

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 07:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - сообщают в службе.

Наибольшее количество населенных пунктов оставшихся без света на Киевщине - 88 сел и поселков. В Черниговской области без электроэнергии находятся 34 населенных пункта и еще 4 на Житомирщине.

Как сообщают в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу.