На Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни человек
В Волновахе, что в Донецкой области, горела больница, в результате чего спасатели эвакуировали более 100 человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел сегодня в 08:02 в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы Волновахи.
На момент прибытия первых подразделений ГСЧС было задымлено архивное помещение лечебного учреждения. Спасатели эвакуировали 110 человек.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, недавно на Киевщине во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
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