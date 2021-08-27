На Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни человек

Фото: ГСЧС

В Волновахе, что в Донецкой области, горела больница, в результате чего спасатели эвакуировали более 100 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел сегодня в 08:02 в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы Волновахи.

На момент прибытия первых подразделений ГСЧС было задымлено архивное помещение лечебного учреждения. Спасатели эвакуировали 110 человек.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно на Киевщине во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.