Обыски в Запорожье проводились не только в городском совете, но и в салоне красоты советницы мэра - СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 19 августа, провели ряд обысков в Запорожском городском совете, департаментах, коммунальных предприятиях, а также в салоне Persona, который принадлежит советницы мэра Запорожья Владимира Буряка Натальи Зайченко

Об этом пишет местное издание Press-center, передает RegioNews.

Обыски проводили следователи областной полиции совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сам Буряк, комментируя сегодня обыски, подтвердил, что они проводились в Запорожском городском совете, департаментах и на коммунальных предприятиях, но не упомянул о том, что правоохранители приходили и в салоне красоты Натальи Зайченко.

Как сообщалось, вчера в мэрии Запорожья правоохранители проводили обыски.