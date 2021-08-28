В Киеве патрульные устроили гонки с водителем-нарушителем

Фото: vartovi.espreso

В Святошинском районе Киева произошел инцидент с водителем-нарушителем - он пытался убежать от правоохранителей, однако патрульные догнали машину и задержали его

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Стражей Эспрессо" с места события.

Отмечается, что догнать водителя на автомобиле Volkswagen Polo пытались два экипажа патрульных. Так, на улице Ромена Роллана правоохранители перекрыли дорогу и остановили нарушителя.

Водитель покинул свое транспортное средство, пытаясь скрыться, но полицейские его догнали и надели наручники. Мужчина, как утверждается, вел себя при задержании не совсем адекватно.

Кроме того, отмечается, что водитель был в автомобиле не один, а с другими людьми, "неславянской внешности".

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными.