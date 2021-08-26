08:49  26 августа
Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных возросло до 1500 человек
10:34  26 августа
Президент предлагает ввести в Украине еще один праздничный выходной
12:59  26 августа
Оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор
UA | RU
UA | RU
26 августа 2021, 12:02 2728

Суд арестовал квартиру народного депутата

26 августа 2021, 12:02 2728
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский райсуд города Киева арестовал квартиру народного депутата от партии "Голос" Александры Устиновой, а машину объявил в розыск

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, арест наложен по иску заместителя руководителя Главного следственного управления полиции Евгения Шевцова.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Этакие будни депутата. И если что - это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все из-за того, что должна уплатить почти 80 тыс. грн компенсации за нанесенный моральный ущерб целому заместителю главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова - он публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера! Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! То, оказывается, не он писал, потому что кто - то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул обратно", - рассказала депутат.

По словам Устиновой Шевцов "обиделся", поскольку она написала жалобу для проверки его на возможное незаконное обогащение.

"Вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь! О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение, я даже не знала", - добавляет Устинова.

суд арест полиция депутат квартира

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua