Суд арестовал квартиру народного депутата

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Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, арест наложен по иску заместителя руководителя Главного следственного управления полиции Евгения Шевцова.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Этакие будни депутата. И если что - это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все из-за того, что должна уплатить почти 80 тыс. грн компенсации за нанесенный моральный ущерб целому заместителю главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова - он публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера! Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! То, оказывается, не он писал, потому что кто - то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул обратно", - рассказала депутат.

По словам Устиновой Шевцов "обиделся", поскольку она написала жалобу для проверки его на возможное незаконное обогащение.

"Вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь! О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение, я даже не знала", - добавляет Устинова.