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25 августа 2021, 11:21 1492

На Киевщине незаконно вырубили лес на 13 миллионов

25 августа 2021, 11:21 1492
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Фото: из открытых источников
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На Киевщине будут судить семерых человек за незаконные рубки леса на 13 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Так, прокуратурой было направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя, руководителя, должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий, должностного лица одного из территориальных органов Гослесагентства Украины, а также работников предприятия ДЛСП "Киевлесзащита" по фактам незаконной порубки леса.

По данным следствия, лесничие вносили ложные сведения в документацию для получения лесорубных билетов и обеспечивали безосновательное дробления однородных лесных участков площадью не более 1га. В дальнейшем представители лесохозяйственного предприятия согласовывали документацию с ложными данными в соответствующем контролирующем органе.

Вред, нанесенный государству в результате этих преступных действий, составляет почти 13 млн грн.

Напомним, недавно на Тернопольщине наказали мужчину, который поджег лес.

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