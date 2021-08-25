На Киевщине незаконно вырубили лес на 13 миллионов

Фото: из открытых источников

На Киевщине будут судить семерых человек за незаконные рубки леса на 13 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Так, прокуратурой было направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя, руководителя, должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий, должностного лица одного из территориальных органов Гослесагентства Украины, а также работников предприятия ДЛСП "Киевлесзащита" по фактам незаконной порубки леса.

По данным следствия, лесничие вносили ложные сведения в документацию для получения лесорубных билетов и обеспечивали безосновательное дробления однородных лесных участков площадью не более 1га. В дальнейшем представители лесохозяйственного предприятия согласовывали документацию с ложными данными в соответствующем контролирующем органе.

Вред, нанесенный государству в результате этих преступных действий, составляет почти 13 млн грн.

Напомним, недавно на Тернопольщине наказали мужчину, который поджег лес.