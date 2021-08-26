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26 августа 2021, 08:31 828

ГБР передало в суд шесть дел о хищениях на строительстве жилья для военнослужащих

26 августа 2021, 08:31 828
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Фото: из открытых источников
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С начала 2021 года в Государственном бюро расследований ведут следствие по 25 уголовным делам о хищениях при строительстве казарм и жилья для военнослужащих

Как передает RegioNews, об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала "Дом".

В течение 7 месяцев 2021 года Государственное бюро расследований проводит следствие по 25 производствам в части, касающейся строительства казарм и жилья для военнослужащих... 6 обвинительных актов за 7 месяцев 2021 года уже направлены в суд. Суд вынес один обвинительный приговор", - сказал он.

Отмечается, что речь идет о расследовании в Донецкой, Одесской и Запорожской областях. Убытки составляют от 4 до 12 млн грн.

"Это хищение на этапе завышения стоимости работ, при заключении, при проведении тендерной процедуры и заключения государственного контракта. Это хищение, когда проводятся непосредственно строительные ремонтные работы, на моменте подписания актов выполненных работ", - добавил Сухачев.

Среди участников противоправных действий в ГБР называют чиновников Минобороны, государственных исполнителей работ и коммерческие структуры.

Сейчас в суд уже передано 6 уголовных дел, по одному из них уже есть приговор.

Напомним, что на продаже коммунального имущества на Львовщине украли более двух миллионов.

суд ГБР расследование криминальное дело коммунальные предприятия

 
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