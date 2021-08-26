На Запорожье бухгалтер присвоил 200 тысяч гривен выделенных для заключенных

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На Запорожье бухгалтер государственного учреждения пользуясь служебным положением несколько раз снимал деньги с расчетного счета, который предназначен для обеспечения выплат заработной платы осужденным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры.

Главному бухгалтеру государственного учреждения исполнение наказаний сообщено о подозрении по факту растраты и присвоения бюджетных денежных средств.

По данным следствия, чиновник путем злоупотребления своим служебным положением, с использованием корпоративной банковской платежной карточки, которая предназначена для обеспечения выплат заработной платы осужденным, через банкомат в несколько раз снимал денежные средства.

Таким образом подозреваемый растратил и присвоил почти 200 тыс. грн бюджетных средств, чем причинил государственному учреждению соответствующую материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине бухгалтер горсовета выписывала "левые" премии для чиновников.